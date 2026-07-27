"В Украине мы деградируем": в России пожаловались на провалы на войне и нашли "виновных". Видео

Война против Украины, развязанная Россией, привела к деградации "военного искусства" российской оккупационной армии. Современные условия ведения боевых действий больше не позволяют проводить масштабные наступательные операции.

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Об этом в эфире канала "Соловьев.Лайв" заявил российский пропагандист Александр Арутюнов, также известный как Разведос. По его словам, из-за войны против Украины российская армия не стала сильнее, а наоборот деградировала.

"Глядя на то, что происходит, я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений, подразделений – да, способов действий – да, военного искусства – деградацию. Не просто деградацию, а полную деградацию", – посетовал он.

Он утверждает, что в настоящее время невозможно проводить масштабные наступательные операции, подобные тем, которые осуществлялись десятки лет назад.

По его словам, современные боевые действия существенно отличаются от тех примеров, когда наступления велись силами полков, корпусов и армий. Он отметил, что сейчас военные продвигаются небольшими группами по двое или трое человек. Однако даже в таком формате оккупанты сталкиваются с активным сопротивлением, прежде всего со стороны дронов.

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Другой военный эксперт посетовал, что проведение масштабных операций стало невозможным из-за доминирования дронов на поле боя. По его словам, на одного оккупанта приходится до десяти FPV-дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, российский режиссер и рупор Кремля Никита Михалков выступил с очередным пропагандистским заявлением о войне против Украины. Он заявил, что Россия якобы воюет "не с Украиной", а ведет "религиозную войну с дьяволом".

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