В Украине обещают выплатить 20 млн грн тому, кто посадит БПЛА на 9 мая в Москве: на крыльях должен быть патриотический лозунг

Владимир Яценко, являющийся соучредителем monobank и разработчиком беспилотника "Довбуш", запустил конкурс для разработчиков украинских дронов. Его призовой фонд составляет 20 млн. грн.

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Об этом рассказал Яценко в эфире телемарафона. Так украинский предприниматель призвал "создать праздник" кремлевскому диктатору на 9 мая или так называемый "День победы над фашизмом", который празднуют только в России.

"Сегодня прочитал новость, что бункерный упырь колеблется по поводу участия в параде на Красной площади 9 мая. Что-то ему боязно. Поэтому призываю всех, кто имеет отношение к производству БПЛА – давайте ему создадим "праздник"", – призвал Яценко.

Условия конкурса вполне простые и понятные. Производителю БПЛА, чей дрон приземлится на Красной площади на 9 мая, достанутся эти средства. Предприниматель надеется, что деньги добросовестно разделят производитель и военные операторы, которые будут совершать зрелищный манёвр.

"Итак, я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет, конечно с помощью военных, долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая. Сумма премии составляет теперь 20 000 000 гривен. Надеюсь, что эта сумма будет справедливо разделена между производителем и военными операторами, которые удачно выполнят задачи, и пойдет на усовершенствование БПЛА", – написал предприниматель.

Также Владимир Яценко отметил, что на крыльях самолета обязательно должен быть важный для украинцев лозунг. К примеру, "Слава Украине", "Героям Слава" и т.д.

Беспилотный летательный аппарат, разработчиком которого является сам Яценко, также будет лететь на Кремль, однако в конкурсе участия он принимать не будет.

"Кстати, наш "Довбуш" будет лететь вне конкурса, чтобы это не выглядело как игра в собственные ворота", – написал он.

Для всех желающих увеличить сумму выигрыша оставили ссылку на монобанк, где собирается призовой фонд: https://send.monobank.ua/jar/24nQ28QNTG.

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