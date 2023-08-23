На Одесщине объявили воздушную тревогу из-за угрозы налета 'шахедов'

На Одесщине ночью 23 августа объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах Украины предупредили о движении "шахедов" в направлении Одессы.

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"Группа ударных БПЛА двигается над акваторией Черного моря в направлении Одессы! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытия!" – говорится в сообщении.

Тревогу объявили по состоянию на 1:32 ночи. По данным мониторинговых каналов, "шахеды" двигались в сторону Белгород-Днестровского района, но затем изменили направление на Измаил.

В то же время в сети появились сообщения о работе ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 22 августа тревогу объявляли на Одесщине, Полтавщине и Харьковщине из-за ракетной угрозы. По данным мониторинговых каналов, была зафиксирована активность вражеского истребителя вблизи острова Змеиный.

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