В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за вражеского МиГ-31К

Утром 7 января по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Опасность связана с активизацией истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве страны-террориста России.

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Оккупанты подняли самолет с аэродрома "Моздок". Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Российские самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призывали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных укрытиях.

Мониториноговые каналы информировали, что по состонию на 10:00 российские террористы подняли один борт МиГ-31К с аэродрома "Моздок" на Северном Кавказе. Самолет направился северо-западным курсом к акватории Черного моря.

Стоит отметить, что 6 января путинские террористы также поднимали в воздух истребители МиГ-31К. В тот день воздушная тревога продолжалась по всей стране более двух часов.

В то же день войска РФ поднимали в воздух самолет-дозаправщик Ил-78. Вероятно, враг отрабатывал дозаправку истребителя в воздухе.

Напомним, представительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила в эфире телемарафона, что российские оккупанты вернули ракетоносители в пункты базирования. В то же время она добавила, что враг может держать наготове около 40 ракет "Калибр".

Как сообщал OBOZ.UA, последние удары РФ по Украине засвидетельствовали изменение тактики России в атаках на украинские регионы, отметили в британской разведке. Удары значительной интенсивности были направлены не на энергетику, как прошлой зимой, а прежде всего на военную промышленность Украины.

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