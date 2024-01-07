Над Днепром во время воздушной тревоги уничтожили вражескую ракету

Защитники неба утром 7 января уничтожили российскую ракету над Днепром. Это произошло во время воздушной тревоги, объявленной из-за взлета в РФ МиГ-31К.

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Угроза ракетных ударов была для всей страны и продолжалась больше часа. О сбитии вражеской цели сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Российские террористы не унимаются. Направили ракету на Днепровский район. Но ее уничтожили бойцы из ВК (воздушного командования. – Ред.) "Восток"! Спасибо!" – написал он.

Отметим, что воздушная тревога по всей Украине объявлена в 09:55. В это время Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо истребители МиГ-31К (взлетели с аэродрома "Моздок" в Северной Осетии).

В 11:02 было предупреждение о движении управляемой авиационной ракеты в направлении Днепра. А уже через 20 мин и отбоя тревоги глава ОВА отметил, что ракета уничтожена. Вероятно, это была Х-59.

По уточненным данным, ночью 7 января защитники неба сбили два "Шахеда" в Криворожском районе Днепропетровщины, а всего во время российской дроновой атаки, продолжавшейся с вечера 6 января, над областью уничтожили восемь БПЛА. В то же время в городе были попадания по жилому дому, также повреждено общежитие, админздание, автомобили, но без жертв.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на утро 7 января Россия держала наготове до 40 крылатых ракет "Калибр", три из них оккупанты использовали во время одной из последних атак. Военные отметили, что опасность ударов будет продолжаться до тех пор, пока ракетоносители РФ будут оставаться в Черном море.

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