Враг держит наготове до 40 ракет 'Калибр': в ВСУ оценили уровень угрозы

Страна-агрессор Россия держит наготове до 40 крылатых ракет "Калибр". Ввиду этого общий уровень опасности в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины оценивают как высокий.

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Об этом вечером в субботу, 6 января, в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Общая готовность "Калибров" может оцениваться нами как до 40, учитывая, что 3 уже были использованы в одной из атак. Но все остальное готово и может быть применено", – сказала она.

По словам Гуменюк, опасность будет оставаться до тех пор, пока российские ракетоносители будут оставаться в Черном море.

Она также добавила, что оккупанты могут запустить "Калибры" с ракетоносителей даже из бухты, где дислоцируются корабли и лодки, не выходя в открытое море. "Они уже рисковали таким образом", – отметила спикер.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее сообщалось, что оккупационные российские войска вывели на боевое дежурство в Черном море два носителя крылатых ракет типа "Калибр". Речь идет о фрегатах "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Тогда, по состоянию на вечер 4 января, суммарный залп составлял 16 крылатых ракет.

– В ВМС объяснили, почему Россия не задействовала во время ракетных атак корабли в Черном море. Причиной этого стали проблемы с логистическим обеспечением ракетоносителей в акватории.

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