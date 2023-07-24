В Украине была объявлена воздушная тревога из-за активности авиации РФ: что известно

Вечером в понедельник, 24 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с активностью вражеской стратегической авиации.

Видео дня

На территории РФ взлетел стратегический бомбардировщик Ту-22м3. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях связана с активностью Ту-22м3 с аэродрома Сольцы, Новгородской области РФ. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Отметим, что самолеты Ту-22м3 могут быть носителями ракет Х-22, которые Россия часто использует для атак на Украину. Это сверхзвуковые противокорабельные ракеты воздушного базирования большой дальности, которыми оккупанты бьют по гражданским объектам, в частности, по ТРЦ в Кременчуге, по многоэтажке в Днепре и по Одессе.

В 23:43 был объявлен отбой тревоги из-за Ту-22м3. Оставалась угроза ударных БПЛА для Сумской и Полтавской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ говорят, что Россия будет продолжать так называемый зерновой террор. Поэтому следует быть готовыми к новым ракетным атакам по портовой инфраструктуре Одесщины и Николаевщины, и ВСУ следят за этой ситуацией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!