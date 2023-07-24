'ВСУ следят за ситуацией': Гуменюк рассказала, чего ждать от России в контексте 'портового зернового террора'

Россия будет продолжать так называемый зерновой террор. Поэтому нужно быть готовыми к новым ракетным атакам по портовой инфраструктуре Одесщины и Николаевщины, и ВСУ следит за этой ситуацией.

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Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости". Она ответила на вопрос, готовится ли Одесса к возможным очередным атакам врага.

"Конечно, все наготове, конечно, понимание того, что враг будет продолжать так называемый портовый зерновой террор, поскольку они именно эту тему выводят в ТОП и пытаются давить как раз на Одесщину и Николаевщину, как на портовые регионы, которые способны быть мощными в зерновом соглашении", – отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что враг, вероятно, будет продолжать наращивать давление, несмотря на то, что сейчас зафиксирован вывод ракетоносителя из состава корабельной группировки.

"То есть все носители заведены в пункты базирования. Это может свидетельствовать о том, что они подготовятся и вернутся на дежурство ближе к полуночи. Такая практика уже была, и мы следим за этой ситуацией", – пояснила представительница.

Также она отметила, что оккупанты сейчас миксуют атаки, которые могут осуществляться как с моря, так и с воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Оккупанты в ночь на 24 июля атаковали портовую инфраструктуру Дуная на Одесщине. Враг атаковал область дронами Shahed-136 почти 4 часа подряд. В результате разрушен ангар с зерном, шесть работников порта получили ранения.

Накануне ночью 23 июля российская террористическая армия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. В результате теракта был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП. По данным ОК "Юг", российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К", а также баллистическими "Искандер-М".

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