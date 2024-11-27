В Украине опробовали убийцу 'Шахедов' беспилотник-перехватчик Hitchhiker с электродвигателем – Newsweek

В Украине успешно прошли испытания новой американской системы БПЛА, основным элементом которой является беспилотник-перехватчик Hitchhiker. Его назвали настоящим "геймченджером", который изменит способ защиты от атак дронов.

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Об этом сообщило издание Newsweek. Отмечается, что систему разработали две ведущие американские технологические компании – IronNet и Astrion.

Эта революционная технология борьбы с беспилотниками показала поразительный потенциал для преодоления угроз со стороны дронов в реальных боевых ситуациях и повышение разведки на поле боя.

Защитная сеть создана путем сочетания системы кибербезопасности от IronNet, которая обеспечивает обнаружение киберугроз в реальном времени, с технологией борьбы с дронами от Asterion.

Основной элемент системы – высокоскоростной беспилотник-перехватчик Hitchhiker с электрическим двигателем, предназначенный для уничтожения вражеских дронов, в частности шахедов. Эта новая технология предлагает более экономически выгодное решение по сравнению с использованием дорогостоящих оборонительных систем, таких как, например, ракеты комплексов Patriot.

По словам адмирала Майка Хьюитта, директора компании IronNet, Hitchhiker является настоящим "геймченджером".

Он подчеркнул, что совместное партнерство Astrion и IronNet может стать важным вкладом в повышение уровня обороноспособности Украины и изменить подход к борьбе с дронами.

Так, по его словам, Astrion может обеспечить защиту от беспилотников на уровне всей страны. Система позволяет обнаруживать, классифицировать, отслеживать и уничтожать вражеские дроны с помощью автономных перехватчиков, запускаемых с разных точек.

IronNet, в свою очередь, предоставит платформу для киберустойчивой коллективной обороны, которая усилит сеть Astrion.

Эта новая военная технология может изменить динамику современной войны, подчеркнул адмирал.

Как отметило издание, она уже была презентована украинским военным, работающим на передовой.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разведчики показали дальнобойные дроны, которые используются для ударов по военным целям на территории России. Каждый дрон способен переносить 75 килограммов взрывчатки, что делает их мощным оружием в борьбе против агрессора.

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