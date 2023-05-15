В Украине осудили боевика "ЛНР", который скрывался на Киевщине под видом переселенца
Террорист псевдореспублики "ЛНР", который скрывался на Киевщине под видом переселенца, получил 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Соответствующий приговор суд вынес при публичном обвинении Львовской областной прокуратуры.
Как сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины 15 мая, уроженец Довжанска (до 2016 года Свердловск) в 2017 году добровольно вступил в ряды "народной милиции ЛНР", где был назначен старшим стрелком. Террорист активно участвовал в обстреле позиций украинских войск на востоке.
Также оккупанты привлекали его к ремонту военной техники.
Впоследствии мужчина решил покинуть ряды террористов и прибыл на подконтрольную Украине территорию, где пытался легализоваться как переселенец из Луганской области.
Контрразведчики СБУ задержали его в июне 2021 года на Киевщине.
Террорист признан виновным в участие в террористической группе или организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).
Расследование вели контрразведчики и следователи СБУ во Львовской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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