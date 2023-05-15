В Украине осудили боевика 'ЛНР', который скрывался на Киевщине под видом переселенца

Террорист псевдореспублики "ЛНР", который скрывался на Киевщине под видом переселенца, получил 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Соответствующий приговор суд вынес при публичном обвинении Львовской областной прокуратуры.

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Как сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины 15 мая, уроженец Довжанска (до 2016 года Свердловск) в 2017 году добровольно вступил в ряды "народной милиции ЛНР", где был назначен старшим стрелком. Террорист активно участвовал в обстреле позиций украинских войск на востоке.

Также оккупанты привлекали его к ремонту военной техники.

Впоследствии мужчина решил покинуть ряды террористов и прибыл на подконтрольную Украине территорию, где пытался легализоваться как переселенец из Луганской области.

Контрразведчики СБУ задержали его в июне 2021 года на Киевщине.

Террорист признан виновным в участие в террористической группе или организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Расследование вели контрразведчики и следователи СБУ во Львовской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– СБУ задержала информатора врага, который "сливал" позиции Сил обороны в освобожденном Лимане. Мужчина отслеживал перемещение подразделений ВСУ и СБУ на территории города.