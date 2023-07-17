В Украине осудили корректировщицу, которая помогала оккупантам обстреливать Донбасс и сдавала им позиции ВСУ

Вражеская информаторша, корректировавшая удары оккупантов по объектам энергетики на Донетчине, проведет за решеткой 7 лет. СБУ собрала достаточную доказательную базу, благодаря чему изменница получила реальный срок заключения.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. По наводке предательницы рашисты совершили серию ракетных ударов по региону, в результате чего пострадали не менее 20 мирных жителей.

Было установлено, что она передавала оккупантам координаты местных объектов социальной и критической инфраструктуры, включая энергогенерирующие предприятия.

Кроме того, она предоставляла врагу информацию о местонахождении и перемещении подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Особый интерес врага вызвали месторасположение укрепрайонов и логистических баз украинских войск в районе Доброполья.

В феврале этого года контрразведчики СБУ задержали эту злоумышленницу "на горячем", когда она передавала разведданные врагу.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей 7 лет лишения свободы.

Согласно расследованию, местная жительница стала информатором врага после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Ее привлекла к сотрудничеству российская спецслужба.

Она передавала собранные разведданные через сообщницу участнице террористической организации "ДНР", которая была ее связным лицом. Для коммуникации использовали один из популярных мессенджеров.

На основании материалов СБУ суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, касающейся распространения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований.

Напомним, что СБУ задержала агента ФСБ РФ, который сливал врагу данные о маршрутах ВСУ и количестве техники в Донецкой области. Фигурант превратил свой дом в "наблюдательный пункт".

Также Служба безопасности сообщила о подозрении администратору Telegram-канала, корректировавшему ракетные удары РФ по Украине. Z-блогер Сергей Лебедев прячется от правосудия в оккупированном Донецке.

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