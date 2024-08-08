В Украине отмечают День войск связи: Зеленский, Сырский и Умеров поздравили воинов

В Украине 8 августа празднуют День войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины. По этому случаю украинских военных поздравили президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.

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Статус отдельного рода войск соединение приобрело 1 января 2022 года. Сегодня воины-связи обеспечивают стабильность и прочность украинской армии, поскольку качественная связь объединяет все подразделения.

Профессиональный праздник военных связистов был установлен 1 февраля 2000 года указом президента №154/2000 "О Дне войск связи". Указ определяет, что этот праздник начинается в знак признания заслуг войск связи в укреплении обороноспособности государства и отмечается в Украине ежегодно 8 августа. Дата празднования связана с тем, что 8 августа 1920 г. в Киеве, на базе бывшего Константиновского юнкерского военного училища, началась подготовка военных связистов на Киевских военно-инженерных курсах.

Во время полномасштабной войны со страной-агрессором Россией, когда оперативная обстановка меняется очень быстро, качественная и стабильная связь между украинскими подразделениями является ключом успешного выполнения боевых задач. Помимо обеспечения связи на передовой, военные связисты сталкиваются с другими глобальными вызовами, такими как кибервойна. Украинские ИТ-специалисты, входящие в этот род войск, постоянно атакуют российские правительственные и пропагандистские онлайн-ресурсы, одновременно защищая украинскую сеть от российских атак.

Поздравления с Днем войск связи

В день профессионального праздника связистов президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов, выразив им благодарность за профессионализм и подчеркнув, что их работа способствует обеспечению качественной коммуникации, что в свою очередь приносит важные результаты для Украины.

"Надежная и качественная связь – это также защита жизни и успех наших военных в бою. Я благодарю наших военных-связистов за профессиональность. Ваша работа помогает обеспечивать качественную коммуникацию, а с ней – и важные результаты для Украины.

С Днем войск связи! Слава всем, кто укрепляет наше государство и помогает бороться за нашу свободу", – написал глава государства.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем приветствии подчеркнул, что без связи на фронте даже самая сильная армия становится парализованной, поэтому работа украинских связистов, особенно в условиях интенсивных боевых действий, чрезвычайно важна. Он также поблагодарил ветеранов, которые вернулись в ряды ВСУ, чтобы делиться опытом с коллегами и обучать новые поколения военных связистов.

"В первые часы полномасштабной вооруженной агрессии российские захватчики пытались уничтожить систему военной связи, но им это не удалось. Герои-связисты обеспечили сохранение управляемости войсками.

Сегодня Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины – это современный, профессиональный и технологический род войск. Важно и дальше активно перевооружать наши войска связи и наращивать их обеспечение новейшим оборудованием, в том числе и натовского образца.

Дорогие военные-связисты! Выражаю Вам искреннюю благодарность за Вашу службу Родине и украинскому народу.

Отдельные слова благодарности ветеранам, которые по зову долга вернулись в ряды Вооруженных Сил Украины, делятся опытом с коллегами, обучают новые поколения военных связистов.

В этот день прошу почтить память украинских воинов-связистов, отдавших жизнь в борьбе за независимость и свободу Украины! Вечная слава и вечная память героям!

Уважаемые военнослужащие и работники Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины, желаю вам крепкого здоровья, стойкости, мужества, сохранять и приумножать профессионализм во имя служения украинскому народу! Слава украинским военным-связистам! Слава Украине!", – говорится в поздравлении.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров по случаю праздника поблагодарил украинских связистов за качественную и профессиональную работу и опубликовал видео, где показал их работу на фронте.

"Приветствую военнослужащих с Днем войск связи Вооруженных сил Украины! Вы обеспечиваете надежную коммуникацию, которая критически важна для успешного выполнения боевых задач.

Благодаря вашему профессионализму наши войска всегда имеют связь и координацию, что является залогом победы. Желаю мирного неба и тишины в эфире. Спасибо за службу!", – написал Умеров.

Также воинов-связистов поздравили с профессиональным праздником военнослужащие Воздушных сил ВСУ.

"Важной составляющей всего сложного военного механизма являются войска связи. Именно они обеспечивают информационную безопасность. Сейчас специальность военного связиста - очень важна во время полномасштабной вооруженной агрессии на территории Украины, военные-связисты несут ответственную миссию, налаживая связь для координации действий подразделений Вооруженных Сил Украины", – говорится в поздравлении.

Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления для воинов с Днем Войск связи и кибербезопасности ВСУ.

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