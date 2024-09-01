В Украине отмечают День знаний: Сырский поздравил курсантов и преподавателей военных вузов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил курсантов и преподавателей военных вузов с Днем знаний, который отмечается в воскресенье, 1 сентября. Он рассказал, что в этом году в такие учебные заведения поступило большое количество молодых людей, и поблагодарил за патриотический выбор стать офицерами ВСУ.

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Свое поздравление Сырский обнародовал на официальной странице Facebook. "Дорогие лицеисты, курсанты, слушатели и преподаватели! Искренне поздравляю вас с сегодняшним праздником – Днем знаний", – написал он.

По словам главкома, в 2024 году в военные вузы поступило большое количество заявок на поступление.

"Мне особенно приятно, что в этом году наши военные высшие учебные заведения Украины получили большое количество заявок на поступление. Верю, что стать будущими офицерами Вооруженных сил Украины – это сознательное желание абитуриентов. Моя искренняя благодарность ребятам за этот патриотический и мужественный выбор!" – написал Сырский.

Он добавил: сегодня ВСУ нуждаются в новых украинских офицерах – "эрудированных, образованных, сильных и уверенных, для которых наивысшими ценностями являются сохранение жизни и здоровья воинов, а также нерушимость Присяги на верность нашему народу".

Это залог будущего нашей страны, заявил главнокомандующий.

Он также обратился к преподавателям военных вузов с призывом дать надлежащий уровень образования своим подопечным:

"Уважаемые преподаватели и педагоги, ныне перед вами важная задача государственного веса – достойно подготовить новое поколение офицеров! Желаю Вам воодушевления и талантливых, благодарных и любознательных учеников. Мы победим! Слава Украине! Героям слава!"

Как писал OBOZ.UA, накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что значительную роль в военной поддержке Украины играет тренировка военных ВСУ в рамках миссии EUMAM Ukraine. По его словам, сейчас Европа хочет научить не менее 60 тыс. украинцев, но рассматриваются планы увеличения этого показателя до 75 тыс.

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