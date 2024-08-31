Европа хочет дополнительно подготовить в миссии EUMAM Ukraine 15 тысяч бойцов ВСУ

Главы оборонных ведомств Евросоюза рассмотрят возможность увеличения тренировочной миссии для украинских военных EUMAM Ukraine. Пока Европа хочет научить не менее 60 тысяч украинских бойцов, но рассматриваются планы увеличения этого показателя до 75 тысяч.

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Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что важнейшим вопросом остается военная поддержка Украины, и в этом значительную роль играет тренировка военнослужащих ВСУ.

"Цель – около 60 000 подготовленных солдат, но мы увеличим эту цель. Это самая успешная учебная миссия, которую когда-либо проводил Европейский Союз. Дать обучение 60 000 – а может, и больше – солдатам – это замечательно. Многие страны уже внесли свой вклад. в это дело", – сказал Боррель.

Говоря о возможности их тренировки с помощью EUMAM Ukraine непосредственно в Украине, Боррель отметил, что среди стран ЕС пока нет консенсуса. Поэтому пока этот вопрос рассматривается обороных ведомствах стран в отдельности.

"ЕС намерен открыть координационный центр в Украине. Но в настоящее время нет согласия на тренировку украинских военных на территории Украины при участии европейских инструкторов", – пояснил он.

Боррель добавил, что "одним из важнейших средств помощи Украине", кроме обучения солдат, "является предоставление истребителей Украине". И над этим вопросом в ЕС тоже работают, сказал главный дипломат ЕС.

Миссия военной помощи Евросоюза EUMAM Ukraine – первая миссия ЕС военной помощи Украине. Она создана в октябре 2022 года в ответ на запрос Украины о военной поддержке. EUMAM Ukraine предусматривает индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных сил Украины. Миссия работает исключительно на территории государств-членов ЕС, имея оперативный штаб в составе Европейской службы внешних действий в Брюсселе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе также готовят план по отправке своих военнослужащих в Украину. В случае положительного решения, военные из ЕС будут на территории Украины в качестве инструкторов. Однако дискуссии по этому вопросу продолжаются, ведь в Брюсселе опасаются реакции Москвы.

Ранее правительство Болгарии одобрило участие военнослужащих своих Вооруженных сил в операции НАТО по оказанию помощи Украине в области безопасности NSATU. Своим решением Совет министров предоставил разрешение на участие болгарских военных в инициативе Альянса, под эгидой которой будет проходить обучение украинских военнослужащих.