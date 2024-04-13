В Украине появится 'Железный полигон' для производителей оружия: кто и как им сможет воспользоваться

В мае 2024 года в Украине появится "Железный полигон" – место, где украинские изготовители оружия смогут испытывать свои разработки на любой стадии готовности. Это упростит предпринимателям доступ к испытаниям и профессиональным оценкам их изделий.

Об этом рассказал заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины полковник Андрей Лебеденко, сообщает "Интерфакс". Он объяснил, что цель проекта – поддержать украинских производителей.

Согласно плану, на полигоне будет 3 направления: роботизированные системы, беспилотники и системы РЭБ.

Он также поможет разработчикам получить необходимую помощь в оформлении документов. Согласование расписания испытаний будет обеспечивать ВСУ.

"У нас стоит план, чтобы через месяц он (полигон. – ред.) начал работать", – сказал Лебеденко, выразив убеждение, что "Железный полигон" позволит ускорить производство нового вооружения для ВСУ.

Напомним, в субботу, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины с профессиональным праздником. К этому производству привлечены почти 300 тысяч человек. Отрасль насчитывает 500 предприятий.

"С помощью морских дронов, созданных нашими людьми, украинские воины очищают Черное море от российского террористического влияния. Благодаря украинским разработкам путинская система чувствует, что агрессия действительно имеет свою цену. Украинские "Стугны", украинская броня, украинские FPV-дроны уже не чем-то необычным", – констатировал государственный лидер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что в планировании оперативно-стратегических и тактических задач украинская армия опирается на технологические инновации. По его словам, любые роботизированные системы помогают сохранять жизнь людей в поле боя.

– Министерство обороны Нидерландов заявило, что в Украине необходимо увеличить производство оружия. По ее словам, этого можно добиться только в том случае, если Украина будет работать над всеми возможными вариантами.

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