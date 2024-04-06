Министр обороны Нидерландов призвала активизировать производство оружия в Украине

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Украине необходимо увеличить производство оружия. По ее словам, этого можно достичь лишь в том случае, если Украина будет работать над всеми возможными вариантами.

Оллонгрен подчеркнула, что Европа и США также должны позаботиться над увеличением производства оружия. Об этом она рассказала в интервью изданию "Укринформ".

Глава оборонного ведомства заявила, что европейские партнеры Украины понимают, насколько затруднительна ситуация на фронте из-за того, что украинским военным не хватает боеприпасов. Тем не менее, она выразила уверенность, что дефицит вооружения удастся побороть.

Отдельное внимание она посвятила противовоздушной обороне. Оллонгрен констатировала, что страна-террорист Россия использует множество ракет, беспилотников и авиационных бомб, от которых Украине приходится защищать свои города и мирных жителей. По ее словам, Нидерланды уже работают над увеличением производства различных систем вооружения.

"Со стороны Нидерландов мы очень активно сотрудничаем с нашей отраслью, с нашими производителями, чтобы убедиться в том, что они увеличивают производство, открываем новые производственные линии, осуществляем совместные закупки, которые составляют большие заказы для Украины", – сказала Оллонгрен.

В то же время она подчеркнула, что наиболее эффективный способ побороть дефицит боеприпасов – это увеличение производства оружия в Украине.

"На мой взгляд, надо пробовать все. Мы должны работать над производством в Украине, мы должны работать над производством в Европе, США, других странах. Мы также должны посмотреть, возможно ли найти больше существующих запасов, которые можно использовать. Так что работаем над всеми возможными вариантами", – заявила Оллонгрен.

Ранее сообщалось, что Украина вскоре применит против РФ дальнобойные беспилотники, которые могут атаковать Урал и Заполярье. БПЛА с дальностью до 2000 км и даже 3300 км должны восполнить дефицит у Киева ракет средней и большой дальности.

Напомним, правительство Нидерландов в 2024 году выделит на военную помощь Украине еще 2 миллиарда евро. 250 млн евро из них пойдут на инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Сил обороны Украины.

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