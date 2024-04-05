С дальностью до 2000 км и больше: Украина может применить дальнобойные БПЛА, способные атаковать Урал и Заполярье – BILD

Украина вскоре применит против РФ дальнобойные беспилотники, которые могут атаковать Урал и Заполярье. БПЛА с дальностью до 2000 км и даже 3300 км должны восполнить дефицит у Киева ракет средней и большой дальности.

Об этом пишет немецкая газета BILD, ссылаясь на источник. Как говорится в статье под названием "Украина нацелилась на арктические базы Путина", опубликованной вечером 4 апреля, за последние недели Украина доказала, что ее дроны могут летать все дальше и дальше, атакуя все глубже и глубже внутри РФ.

По информации издания, уже в 2024 году Украина сможет применять БПЛА с дальностью до 2000 км и больше, призванные компенсировать дефицит ракет средней и большой дальности.

"Ракеты остались в прошлом. БПЛА – это будущее", – сказал источник BILD.

По его данным, до конца года сразу десять производителей поставят Вооруженным силам Украины дроны с дальнобойностью до 2500 км.

А Киевское конструктороское бюро "Луч" разработало БПЛА "Сокол-3000", который может пролететь до 3300 км.

По расчетам BILD, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области РФ, где расположены около 80 военных баз. Среди них – аэродром "Оленья", где базируются стратегические бомбардировщики.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях об атаке украинских БПЛА заявили в Татарстане, где под удар попали НПЗ и завод по сборке "Шахедов" в Елабуге, на расстоянии 1200 км от Украины.

РосСМИ писали, что цели в Татарстане якобы атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne, однако, согласно характеристикам, максимальная дальность его полета – до 800 км.

В ISW констатировали, что удары по Елабуге стали переломными и показали способность Украины доставать до целей в глубоком тылу РФ, что является необходимым для разрушения отраслей, поддерживающих армию противника.

В украинском ГУР накануне пообещали, что Украина продолжит атаки по целям в РФ, причем радиус ударов в дальнейшем будет увеличиваться.

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