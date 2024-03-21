В Нидерландах пообещали выделить еще 2 млрд евро на военную помощь Украине

Правительство Нидерландов в 2024 году выделит на военную помощь Украине еще 2 миллиарда евро. 250 млн евро из них пойдут на инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Сил обороны Украины.

Об этом сказал премьер-министр страны Марк Рютте во время Киевского Форума безопасности в четверг, 21 марта. Глава правительства подчеркнул, что это не последняя помощь Амстердама Киеву.

"Мы также упорно работаем, чтобы 24 нидерландских самолета F-16 как можно скорее оказались в небе над Украиной", – сказал Рютте.

Политик подчеркнул, что не менее важен вопрос ответственности и восстановления справедливости после окончания войны. Это самая важная часть "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул Рютте.

Он добавил, что 2 апреля Нидерланды в качестве соорганизаторов примут в Гааге конференцию "Восстановление справедливости для Украины".

"Цель мероприятия – в том, чтобы подвести итоги достигнутого и определиться, что будет дальше", – рассказал Рютте.

Отметим, что министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен накануне анонсировала пакет военной помощи для Украины на 350 миллионов евро. Амстердам закупит боеприпасы для украинских самолетов F-16 на 150 миллионов евро непосредственно в промышленности своей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды, которые возглавляют авиакоалицию, передадут Украине по меньшей мере 24 истребителя F-16. Однако это еще не все – страна также обязуется предоставить нам 22 военных патрульных катера и три боевых корабля. Кроме того, Киев получит от Амстердама не менее 9 гаубиц.

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