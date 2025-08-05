В Украине представили многоразовый перехватчик 'Шахедов' с реактивным двигателем и дробовиком: как будет работать. Фото

В Украине представили многоразовый перехватчик ударных дронов "Шахед", который имеет реактивный двигатель и дробовик. Беспилотный авиакомплекс Mongoose ("Мангуст") является многоразовым и может сбивать несколько вражеских БПЛА за одну миссию.

Об этом сообщает Defender Media. Перехватчик представило Одесское конструкторское бюро "Технари", которое создало мобильное приложение "еППО" и другие продукты для ВСУ.

"Мангуст" – многоразовый беспилотник с реактивным двигателем и системой автоматического донаведения. По замыслу разработчиков, он будет подлетать к "Шахедам", стрелять дробовым зарядом в двигатель или винт вражеского беспилотника, а затем продолжать миссию или возвращаться на дозаправку и перезарядку", – говорится в сообщении.

В конструкторском бюро уже привлекли инвестиции для дальнейшей разработки и масштабирования "Мангуста".

Почему перехватчики-камикадзе не являются достаточно эффективными

По мнению СЕО "Технарей" Геннадия Сульдина, большинство дронов-перехватчиков, которые сейчас применяются для уничтожения "Шахедов", вскоре станут неактуальными.

"У подавляющего большинства из них максимальная скорость не превышает 250 км в час. Если россияне начнут ставить на "Шахеды" более мощные ДВС-двигатели, не говоря уже о реактивных, то нынешние дроны-перехватчики не смогут их догнать", – пояснил он.

Одна из ключевых проблем – необходимость иметь столько же экипажей и операторов, сколько дронов запускает противник, ведь один перехватчик способен уничтожить только одну цель за вылет. Еще одна критическая сложность – производственные масштабы.

По словам Сульдина, Украине нужно около 200 тысяч "антишахедных" дронов ежегодно, но изготовить такое количество не может ни одна компания на рынке. Как отмечает Сульдин, все эти вызовы можно преодолеть, если создать многоразовые дроны, способные уничтожать несколько целей за один вылет. Именно такую концепцию компания реализовала в разработке нового беспилотного авиационного комплекса под названием "Мангуст".

На что способен "Мангуст"

Реактивный двигатель позволяет "Мангусту" разгоняться до 300–310 км/ч, что позволяет ему без труда преследовать даже модернизированные версии "Шахедов". Аппарат может подниматься на высоту до 5000 метров и имеет боевой радиус около 12 километров. Для этой модели "Технари" создали собственную систему донаведения, которая реагирует на тепловое излучение иранских дронов.

Цель "Мангуст" фиксирует с расстояния 800 метров, а автозахват включается на дистанции 150–200 метров. После этого вмешательство оператора уже не требуется, ведь сближение и атака происходят автоматически. Для уничтожения "Шахедов" "Мангуст" оснащен многоствольным дробовиком, который поражает двигатель или винт вражеского БпЛА.

Успешно уничтожив цель, дрон может продолжить охоту на другие беспилотники, а после завершения миссии возвращается на базу для перезарядки и дозаправки. По подсчетам разработчиков, один "Мангуст" способен уничтожить от 10 до 12 "Шахедов" в течение своего ресурса.

Какова стоимость дрона и когда он поступит в серийное производство

Стоимость дрона компания не разглашает, но, по словам Геннадия Сульдина, его эффективность значительно превышает одноразовые "антишахедные" БпЛА. Специалисты уже завершили создание первой эскадрильи дронов-перехватчиков и сейчас компания готовится передавать прототипы в зенитно-ракетные бригады.

После завершения боевых тестирований "Технари" готовы начать серийное производство "Мангуста". Как отмечает Геннадий Сульдин, для этого планируется привлечь производственные площадки предприятий, специализирующихся на сборке беспилотников. Объемы выпуска будут напрямую зависеть от потребностей военных.

"Сейчас известно о заказе от по меньшей мере шести подразделений. CEO "Технарей" убежден, что 5000-7000 многоразовых дронов-перехватчиков могли бы заменить 200 000 одноразовых камикадзе", – указано в сообщении.

Напомним, российские оккупанты начали запускать дроны-камикадзе типа Shahed с противотанковыми минами. Опасные находки на вражеских БПЛА были замечены уже в нескольких регионах. По словам специалистов, противотанковые мины были прикреплены под крыльями дрона-камикадзе. Таким образом, один БПЛА мог переносить по меньшей мере две мины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты показали видео с завода в Алабуге, где производят дроны-камикадзе для террора украинских городов. Россияне продемонстрировали процесс сборки и в целом план завода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!