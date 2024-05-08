В Украине продлили военное положение и мобилизацию

В среду, 8 мая, депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали законопроекты №11234 и №11235 о продлении действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Эти режимы будут действовать минимум до 11 августа 2024 года.

За продолжение военного положения высказалось 339 парламентариев, общей мобилизации – 336. О результатах голосования сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

И военное положение, и общую мобилизацию нардепы продлили еще на 90 дней, так что продлятся они по меньшей мере до 11 августа текущего года. Это было уже 11-е голосование в Верховной Раде Украины по указанным вопросам с начала полномасштабного вторжения России. Теперь проекты закона направят на подпись президенту.

В прошлый раз Рада голосовала за пролонгацию указанных режимов 6 февраля 2024 года. Срок действия принятых тогда законов истекает 13 мая. Следует отметить, что ограничений на количество продлений военного положения в законодательстве нет. Впервые его ввели в Украину в первый день полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года и с тех пор постоянно продлевают.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что в связи с новым законом о мобилизации в Украине, который вступит в силу 18 мая 2024 года, Кабинет министров внесет изменения в правила пересечения границы. В частности, они будут касаться лиц, имеющих право на отсрочку.

– Власти Украины подали в Совет Европы заявление о временном частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека (ЕКПЧ) на время военного положения. Речь идет об ограничении свободы передвижения граждан, осмотре вещей и принудительном изъятии имущества на нужды государства в условиях военного положения.

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