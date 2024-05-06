Кабмин внесет изменения в правила пересечения границы из-за нового закона о мобилизации, – Демченко

В связи с новым законом о мобилизации в Украине, который вступит в силу 18 мая 2024 года, Кабинет министров внесет изменения в правила пересечения границы. В частности, они будут касаться лиц, имеющих право на отсрочку.

Об этом 6 мая сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона. В частности, он отметил, что пока никаких изменений в правилах пересечения границы нет, однако вскоре они могут быть утверждены правительством.

"По состоянию на этот день изменений в правила нет. Конечно, есть новый закон о мобилизации, есть определенные изменения в статью относительно тех лиц, которые будут иметь отсрочку... Поэтому, возможно, стоит ожидать, что будут и изменения в правила пересечения границы, которые должно рассмотреть и утвердить правительство", – сказал Демченко.

Он добавил, что в случае принятия изменений пограничники обеспечат их соблюдение "проверку различных категорий лиц, которые будут пересекать границу, в соответствии с теми условиями, которые будут прописаны в правилах".

"Имеются в виду подтверждающие документы, это пограничники делают и сейчас", – отметил представитель ГПСУ.

Демченко добавил, что пограничники ежедневно отказывают в выезде 120-150 людям. В основном это лица, не имеющие всех необходимых документов, предоставляющих право на пересечение границы.

"Ежедневно мы отказываем в выезде около 120-150 лицам, не подпадающим под категорию пропуска, не имеющим всех необходимых документов, предоставляющих право на пересечение границы. Не стоит ожидать, что будут какие-либо кардинальные изменения в правила пересечения границы", – сказал он.

Напомним, во время военного положения в Украине ограничен выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В соответствии с правилами пересечения границы, утвержденной правительством на период войны, выехать могут мужчины, исключенные с военного учета по состоянию здоровья и не совершавшие тяжкого преступления.

Также военнообязанные могут уехать за границу для учебы; если они являются госслужащими; по семейным обстоятельствам; по профессии; для помощи армии.

Как сообщал OBOZ.UA, работники НАБУ 2 мая устроили обыски на двух КПП в Закарпатской области. Речь идет о таможенных постах "Тиса" на границе с Венгрией и "Дьяково" – с Румынией. Кроме того, с обысками детективы пришли к нескольким пограничникам.

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