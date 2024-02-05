В Украине разоблачили агентурную сеть ФСБ, корректировавшую огонь оккупантов по технике и подразделениям ВСУ. Фото

На юго-востоке Украины разоблачили агентурную сеть ФСБ РФ, члены которой корректировали обстрелы российских террористов по украинским военнослужащим. Предатели наводили вражеский огонь по технике и подразделениям ВСУ.

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Агентурная сеть оказалась межрегиональной, и состояла из жителей Донецкой, Запорожской и Одесской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

По информации правоохранительных органов, в октябре 2023 года двое мужчин и три женщины по пророссийским убеждениям согласились на сотрудничество с представителем ФСБ. Предатели из Краматорского и Покровского района Донецкой области своими действиями раскрывали места расположения личного состава Вооруженных Сил Украины

Еще один предатель из города Доброполье передавал данные врагу о перемещениях и направлениях движения украинской военной техники. Информацию от отсылал в виде текстовых сообщений и скриншотов из Google maps.

Также в ходе следствия было установлено, что жительница Краматорска собирала информацию самостоятельно, выезжая на разведку по приказу куратора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры пяти жителям Донецкой, Запорожской и Одесской областей сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Предателям грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, пророссийского блогера Юрия Подоляку заочно приговорили к 15 годам тюремного заключения. Он родился в Сумах, но в 2014 году выехал в Россию, где создал свой YouTube-канал и начал распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине.

Ранее сообщалось, что в Украине задержали боевика, сотрудничавшего с российскими войсками во время оккупации части Николаевщины. Фигурант на вражеских блокпостах помогал оккупантам "проверять" украинцев, когда они пытались выехать на подконтрольные Украине территории.

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