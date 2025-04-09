В Украине разработали дрон для охоты на российские 'Шахеды'. Фото и видео

В Украине разработали беспилотник, способный охотиться на российские "Шахеды". За последние два месяца с помощью нового дрона было уничтожено более 20 вражеских БПЛА типа Shahed-136.

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Об этом сообщает Militarnyi. Новое вооружение было представлено премьер-министру Бельгии Барту де Веверу, который 8 апреля посетил Киев и ознакомился с новыми разработками украинского ОПК.

По словам разработчиков, беспилотник может летать на высоте 5 км. Этот аппарат можно эффективно использовать для поражения меньшего типа целей, в частности вражеских разведывательных беспилотников, осуществляющих наблюдение над украинской территорией.

Хотя точные технические параметры не разглашаются, разработчики сообщили, что дрон способен развивать скорость до 200 км/ч. На данный момент он считается самым эффективным средством перехвата российских "Шахедов", используемым Силами обороны Украины.

Украинские специалисты активно разрабатывают бюджетные, но эффективные беспилотные системы, частично способные заменить дорогие зенитные ракеты при уничтожении низкоскоростных и малогабаритных воздушных целей.

Напомним, 8 апреля премьер-министр Бельгии Барт де Вевер вместе с президентом Владимиром Зеленским осмотрел продукцию украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе разведывательные и ударные БПЛА, наземные роботизированные комплексы и морские дроны. Стороны обсудили развитие украинского ОПК, возможность совместного производства и локализацию деятельности в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Александра Сырского, в течение марта Силы обороны Украины атаковали и уничтожили более 77 тысяч вражеских целей с помощью дронов. Это на 10% больше поражений, чем в феврале. Для ударов по технике и живой силе противника наши военные использовали беспилотники разных типов.

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