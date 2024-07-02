В Украине разрешили увеличить бронь от мобилизации для чиновников и работников госпредприятий

В Украине разрешили увеличить бронь от мобилизации для чиновников и государственных предприятий. Предложения по обновленным объемам бронирования будет подавать Межведомственная рабочая группа по организации призыва военнообязанных граждан, утверждать это увеличение уполномочили министра обороны Украины.

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Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины 2 июля 2024 года. Подробности сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в Положение о Межведомственной рабочей группе по вопросам организации призыва военнообязанных граждан на военную службу во время мобилизации в части предоставления полномочий рабочей группе подавать Министру обороны предложения по увеличению объемов бронирования", – говорится в сообщении.

Мельничук также рассказал, что правительство предоставило министру обороны полномочия принимать решения на основании предложений рабочей группы. В частности, увеличить объемы бронирования планируют для госслужащих и государственных предприятий.

"Внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления и предприятиями, учреждениями, организациями на период мобилизации и военное время, в части предоставления министру обороны полномочий принимать решения на основании предложений Межведомственной рабочей группы по вопросам организации призыва военнообязанных граждан на военную службу во время мобилизации об увеличении объемов бронирования", – отметил представитель КМУ в Верховной Раде.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ВРУ зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающих, что ФЛП смогут за деньги получить бронь от мобилизации.

Также сообщалось, что бизнес "заманивает" работников бронированием от мобилизации: мы рассказывали, в каких областях дают "бронь" чаще всего.