В Украине снова фиксируют загрязнение воздуха: в каких регионах ситуация самая худшая и в чем причина. Фото

В четверг, 3 октября, в Украине снова зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. В некоторых регионах он вреден, а в Сумах – опасен для жизни.

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Об этом свидетельствуют показатели карты SaveEcoBot. На ней видно, что высокие показатели загрязненности воздуха зафиксированы, в частности, в Киевской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Речь идет об уровне, вредном для чувствительных групп (101-150) и вредных для всех категорий населения (151-200).

Кроме того, в городе Сумы зафиксированы показатели в 224 и 320, которые очень вредны и опасны для жизни. С самого утра над городом наблюдалась сильная задымленность – последствия вражеских обстрелов, которые привели к возгоранию сухой растительности.

В настоящее время подразделения ГСЧС работают над локализацией и ликвидацией пожаров. Горожанам посоветовали ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Сильный смог виден также над Харьковом – город окутал серый дым. Жителей также призвали плотно закрывать окна.

Высокий уровень загрязненности атмосферного воздуха наблюдается в Киеве. В то же время радиационный фон в норме, сообщили на сайте КГГА со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата. Фиксируется повышение концентрации пыли в воздухе.

"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние", – отметили в КГГА.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха украинцам советуют пить много воды, ограничить пребывание на улице и максимально пользоваться воздухоочистителями, у кого они есть.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 сентября в Киеве фиксировали временное ухудшение состояния воздуха. Специалисты выявили повышение концентрации пыли.

– Также 30 сентября юго-восточную часть Украины накрыла пылевая буря. В ряде областей существенно ухудшилось качество воздуха, поэтому местные жители жалуются на проблемы с дыханием и ограниченную видимость на дорогах. Причиной пылевой бури стали потоки ветра из Узбекистана.

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