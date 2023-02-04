В Украине снова продлят срок действия военного положения и общей мобилизации: нардеп рассказал, на какой срок

На следующей неделе Верховная Рада Украины продлит срок действия военного положения и общей мобилизации. Соответствующие законопроекты будут внесены президентом Владимиром Зеленским в парламент в ближайшее время.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос"). С его слов, эти продолжения начнут действовать после 19 февраля и, вероятно, продлятся 90 дней.

"Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации. Эти продолжения начнут действовать после 19 февраля 2023 года и очень вероятно продлятся снова на 90 дней. Соответствующие два закона об утверждении указа будут внесены президентом в ближайшее время, после чего последует их одобрение Радой на следующей неделе", – сообщил Ярослав Железняк.

Как известно, это будет уже шестое продолжение военного положения с начала войны. До этого Верховная Рада уже принимала подобные решения 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16 ноября 2022 года в Украине на 90 дней продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации – до 19 февраля 2023 года.

Как известно, в Украине во время действия военного положения и мобилизации призыву на военную службу подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет, способные выполнять воинскую обязанность. Призыв осуществляется путём вручения повесток. Обычно в первую очередь в армию забирают тех, кто имеет опыт в военном деле. Некоторые предприятия могут на время бронировать своих работников от мобилизации.

Вместе с тем в январе 2023 года участились случаи, когда украинцам начали на улице силой и с бранью вручать повестки в военкомат. Снятые очевидцами в разных уголках страны видео начали появляться в сети.

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