В Украине стартовал онлайн-курс современной военной подготовки. Кого и чему будут учить

В Украине начался обучающий курс при поддержке ASKOLD по актуальной военной подготовке, открытый для всех желающих. Программа курса охватывает направления от общей подготовки и бытовых условий на фронте до видов вооружения, тактической подготовки, аэроразведки и тактической медицины.

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Об этом сообщили на Facebook-странице ASKOLD. Этот курс был разработан волонтерами, а эксперты-преподаватели являются профессиональными военными, имеющими боевой опыт с 2014 года и продолжающими свою службу по сей день.

"Широкомасштабная война с российскими оккупантами продолжается, поэтому подобные знания нужны как можно большему числу людей в Украине", – говорится в сообщении.

Команда волонтеров сотрудничала с военными специалистами, медиками и психологами при разработке учебных материалов для курса.

Курс призван дополнить и облегчить изучения объема информации, на освоение которой обычно не хватает времени. Среди них – характеристики различных видов оружия, ориентирование на местности, работа с радиосвязью и тактико-медицинская помощь, а также выживание в полевых условиях.

"Наш Центр поддержал проект, потому что у нас есть общие цели и задачи — качественнее обучать и готовить наших людей. Онлайн-курс может дать вам знания, центры подготовки – навыки, все вместе – возможность успешно выполнять боевые задания, уничтожать врага и сохранить жизнь", – написали в ASKOLD

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала российской агрессии в прошлом году более 7000 украинских военнослужащих были обучены в США. На этой неделе 65 украинских бойцов вернулись с военной подготовки.

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