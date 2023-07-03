В Украине стартовал прием анкет в резерв госслужащих для работы в деоккупированном Крыму

Кабинет министров Украины приступил к приему анкет в резерв сотрудников госорганов для работы в Крыму. В Минреинтеграции призвали приобщаться к резерву всех, кто понимает важность восстановления деоккупированных территорий, имеет необходимую квалификацию и осознает уровень ответственности за работу на госслужбе.

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Об этом сообщила пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Экспериментальный проект создания резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины начался — теперь на сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) можно заполнить анкету, чтобы присоединиться к резерву восстановления.

"Если вы понимаете важность восстановления деоккупированных территорий, имеете необходимую квалификацию или хотите попробовать свои силы на государственной службе и осознаете уровень ответственности этой работы — не мешайте, присоединяйтесь к резерву по ссылке", – отметили в ведомстве.

В Минреинтеграции призвали приобщаться к резерву всех, кто понимает важность восстановления деоккупированных территорий, имеет необходимую квалификацию и осознает уровень ответственности за работу на госслужбе.

"Причисление в резерв осуществляется на добровольной основе с соблюдением принципов обеспечения равного доступа, политической беспристрастности, законности, доверия общества, недискриминации, прозрачности и добропорядочности", – подчеркнули в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, конечной целью Украины в войне против российских оккупантов является освобождение Крыма. Без возвращения украинского полуострова она не может быть завершенной.

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