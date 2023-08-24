В Украине тестируют подводный дрон 'Маричка', который станет новой угрозой для врага. Видео

Украинский подводный беспилотник "Маричка" отправили в тестовое плавание. Особенностью этой техники, которая в случае успешных испытаний может пополнить украинскую армию дронов, является способность противостоять системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских оккупантов.

Видео дня

О тестировании подводного дрона "Маричка" сообщил народный депутат "Слуги народа", заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин на своей странице в Twitter. Он также опубликовал соответствующее видео.

"На видео проводится тестирование подводного дрона "Маричка", который пригодится для пи***ских кораблей, береговых укреплений, для подлодок, а также будет выполнять функции доразведки", – написал Мысягин.

На кадрах показали момент его погружения в воду – дрон спускают с помощью крана. Беспилотник достаточно большой, поэтому стоит надеяться, что после поражения им вражеского судна последнее стремительно последует курсом российской "Москвы".

Предполагается, что подводный беспилотник "Маричка" можно применять для поражения мостов, кораблей, береговых укреплений и подлодок оккупантов.

Все тактико-технические характеристики "Марички" засекречены, но некоторые данные все же обнародовали.

Так, его длина составляет 6 м, а ширина – 1 м. Дальность поражения цели – до тысячи км.

Основным преимуществом подводного дрона "Маричка" является очень низкий уровень шума, способность избегать вражеских систем РЭБ, а также мощность несущего взрывчатого вещества. Дрон способен временно "затаиться" под водой, после чего снова начать двигаться и направиться к цели.

Преимущества подводного дрона "Маричка":

Безопасность. Отсутствие экипажа делает его безопасным для личного состава и гарантирует отсутствие раненых и погибших.

Незаметность. Подводную боевую машину сложнее всего обнаружить и уничтожить, она невидима для многих радаров, сканеров и эхолотов.

Автономность. У подводного дрона есть возможность длительное время находиться в режиме ожидания, сохраняя энергию для движения, и включаться по таймеру или получив сигнал на выполнение задания.

Дальность. Подводный дрон может преодолевать большие расстояния – более 1000 км, что недостижимо для многих ракет и торпед.

Объем БК. Подводный беспилотник имеет большие размеры и габариты, что позволяет нести в себе большой заряд поражающих веществ.

Многофункциональность. Кроме поражения целей подводный дрон может использоваться для доставки груза или проведения разведки.

Эффективность. У подводного дрона есть возможность поражения не только подводных целей, а также уничтожать надводные объекты – береговые укрепления и опоры мостов.

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