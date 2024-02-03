В Украине второй раз за сутки объявляли тревогу во всех регионах: снова взлетал МиГ-31К

Днем 3 феврала в Украине повторно объявили масштабную воздушную тревогу. Опасность была связана с активизацией истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве страны-террориста РФ.

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Враг поднимал истребители с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призывали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

По информации мониторинговых каналов, по состоянию на 13:00 в воздушном пространстве страны-террориста был зафиксирован один борт МиГ-31К. Однако количество вражеских самолето в воздухе не влияет на уровень опасности, поэтому украинцев в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

В 13:15 в командовании Воздушных сил ВСУ дали отбой воздушной тревоги.

Напомним, утром 3 февраля российская террористическая армия атаковала Купянск Харьковской области управляемыми авиабомбами. В результате теракта в населенном пункте были повреждены многоэтажный жилой дом и аграрное предприятие.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска 2 февраля атаковали Херсон. Удары захватчики нанесли из авиации. В результате очередного преступления РФ есть разрушения и раненая женщина.

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