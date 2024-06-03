В Украине военная полиция сможет проверять у водителей документы и проникать в жилище: что знать

Военная полиция получит право в неотложных случаях останавливать авто и проверять у водителей документы. Также она сможет проникать в жилище или другое владение в случае необходимости.

Об этом говорится в законопроекте о военной полиции №6569-д, зарегистрированном 31 мая, который комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию за основу. Сейчас в Украине функционирует Военная служба правопорядка в ВСУ, но в случае принятия нового закона она будет ликвидирована в течение трех месяцев.

Как функции будет выполнять военная полиция

Так, согласно тексту проекта закона, во время задержания подозреваемых, а также обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, военная полиция сможет временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автодорог.

Также она сможет останавливать и проводить поверхностную проверку транспортных средств, проверять у водителей документы на право пользования и вождения.

Кроме того, в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием подозреваемых, военная полиция сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным сообщением органа досудебного расследования и прокуратуры.

Это новые полномочия, которых у Военной службы правопорядка ВСУ нет.

Также проект закона предусматривает, что во время военного или чрезвычайного положения Военная полиция принимает участие в:

– борьбе с враждебными ДРГ на территории Украины;

– охране военных объектов, военных городков и их населения, содействие его эвакуации;

– восстановление и поддержание порядочной дисциплины в воинских частях;

– обеспечении соблюдения особого режима въезда и выезда, а также ограничении свободы передвижения лиц и движения транспортных средств и т.п. (перечень полномочий не является исчерпывающим).

Военная полиция и ее уполномоченные должностные лица будут также иметь право проверять документы у военнослужащих ВСУ и других формирований, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собрания и других военнослужащих и правоохранителей.

На территории воинских частей и военных объектов документы смогут проверять и у других лиц.

Кроме того, в случае необходимости военная полиция сможет осуществлять личный досмотр вышеуказанных лиц, досмотр вещей при них, транспортных средств и изымать документы и предметы, являющиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения.

Кроме того, военная полиция сможет:

– вызвать для предоставления объяснений по делам, находящимся в ее производстве;

– задерживать военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний, на гауптвахтах военной полиции;

– останавливать для проверки документов и выяснения принадлежности к ВСУ и Госспецслужбы транспорта лиц в военной форме одежды, которые имеют явные признаки психического расстройства, алкогольного, наркотического или токсического опьянения и создают реальную опасность для окружающих, с немедленным сообщением медучреждения или командирам;

– останавливать военные транспортные средства в случае нарушения правил дорожного движения, при наличии признаков, свидетельствующих о технической неисправности транспорта или загрязнении им окружающей среды, или сведений о том, что он используется в противоправных целях или не по назначению, с целью осмотра и проверки у водителей документов на право пользования и управления транспортными средствами, путевых листов, соответствия перевозимых грузов, товарно-транспортным документам и т.п.

Со своей стороны, юридические лица всех форм собственности могут выделять транспорт и другие материально-технические средства, а также выполнять работы и услуги, необходимые для реализации полномочий военной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский еще в 2019 году поручил Минобороны создать военную полицию. Разговоры о создании этого органа шли еще с 2015 года, когда в Верховную Раду внесли соответствующий законопроект, однако тогда инициатива реализована не была.

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