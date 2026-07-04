В Украине впервые показали на видео запуск комплекса Harpoon

Противокорабельные ракеты Harpoon уже давно находятся на вооружении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и уничтожали российские военные корабли. Однако только сейчас впервые была показана пусковая установка этого комплекса в Силах обороны Украины.

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Соответствующими кадрами на своих официальных страницах в соцсетях поделился президент Украины Владимир Зеленский. На это обратил внимание украинский военный портал Defence Express.

Глава государства во время визита в Одесскую область провел координационное совещание с командованием Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по вопросам безопасности юга страны. В ходе совещания, среди прочего, уделили внимание нашим дистрайкам, укреплению систем связи, противоминной защите, а также подготовке и обеспечению бойцов морской пехоты.

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"Военные продемонстрировали технические ударные возможности ВМС: ракетные комплексы "Нептун" и "Гарпун", новейшие беспилотники и торпеды. В ходе совещания определили, что еще необходимо для усиления боевых возможностей ВМС", – сообщил Зеленский.

Передача американских ракет Harpoon Украине была подтверждена весной 2022 года, а летом того же года официально было заявлено, что они встали на дежурство. Однако до сих пор внешний вид пусковых установок этих комплексов, находящихся на вооружении ВМС ВСУ, оставался тайной.

Теперь же стало известно, что Украина получила вариант пусковой установки, размещенной в морском контейнере и оснащенной четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами.

Помимо Harpoon, были обнародованы также кадры пусковой установки противокорабельного комплекса NSM (Naval Strike Missile) от норвежской компании Kongsberg. О поставках противокорабельных ракет NSM не было официальной информации, лишь сообщения в медиа.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2022 года стало известно, что Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon от Дании. Также западные партнеры передадут нашей стране наземные пусковые установки для запуска этих ракет.

А летом того же года было подтверждено, что американские противокорабельные ракетные комплексы Harpoon уже находятся на вооружении Вооруженных сил Украины. Вместе с отечественными ракетами "Нептун" они несут боевое дежурство вдоль береговой линии.

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