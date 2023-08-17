В Украине второй раз за час объявили воздушную тревогу: названа причина

В Украине объявлена маштабная воздушная тревога. По состоянию на 17:51 в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили об очередном взлете российского истребителя МиГ-31К. Предыдущая тревога была отменена менее часа назад.

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"Внимание! Очередной взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины", – говорится в сообщении ВС ВСУ.

МиГ-31К является носителем российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Известно, что сегодня в РФ запланированы тренировочные полеты этих бортов в западном регионе, в связи с чем предупреждалось об объявлении воздушных тревог по всей Украине в вечернее и ночное время.

В то же время, не исключаются пуски ракет или их имитация, отмечают мониторинговые каналы. По их данным, истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области.

"Запланированы тренировочные полеты 16 экипажей МиГ-31К в пределах Нижегородской, Владимирской, Костромской, Московской, Рязанской, Тамбовской областей и Республики Мордовия. Не исключаются пуски ракет Х-47М2 или имитация их", – пишет один из мониторинговых каналов.

По состоянию на 18:31 тревога была отменена.