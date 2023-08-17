Воздушная тревога по всей Украине: зафиксирован взлет вражеской авиации

Днем 17 августа по всей Украине включены сирены воздушной тревоги. В небо взлетел российский военный самолет Миг-17, который может нанести удар по любому из регионов.

Видео дня

Об этом сообщили в ВВС ВСУ. Жителей страны просят не пренебрегать вероятностью угрозы и пройти в убежища.

Спустя 30 минут ситуация заметно изменилась. Под риском обстрела остаются Кировоградская и Луганская области, а также временно оккупированный Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, увеличение количества воздушных тревог в Украине связано с активными боевыми действиями на юге и востоке страны. Оккупанты поднимают в небо авиацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!