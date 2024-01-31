В Украине во второй раз за день объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

В Украине во второй раз за день 31 января была объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной стал взлет истребителей МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

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Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Украинцев призвали не пренебрегать угрозой.

С 15:14, когда в ВС ВСУ сообщили о тревоге, "красными" стали все регионы нашего государства.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – отметили в Воздушных силах.

По данным некоторых мониторинговых каналов, в воздух оккупанты подняли не один истребитель, а шесть. Сохраняется угроза ракетных ударов. Об этом писал блогер и волонтер Сергей Стерненко. О "нескольких бортах" сообщил также "Николаевский Ванек".

"6 бортов МиГ-31К в воздухе, с Саваслейки летят в сторону Моздока. Угроза пусков до посадки бортов", – уточнил впоследствии он.

На авиабазе Саваслейка дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ. Расположена она вблизи села Саваслейка Кулебакского района, между городами Викса (в 16 км юго-западнее аэродрома), Кулебаки (приблизительно в 10 км восточнее базы) и Навашино (приблизительно в 10 км северо-западнее аэродрома).

С конца 2021 года на аэродроме базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". После начала полномасштабного вторжения авиабаза используется для ударов по Украине.

Также в ВС ВСУ предупредили об опасности баллистических ракет с юга нашего государства.

Напомним, ранее в этот день в части регионов Украины объявляли тревогу из-за угрозы баллистики. Тогда об опасности предупредили жителей южных и центральных регионов, включая Киевскую.

Впоследствии Россия также поднимала в воздух МиГ-31К, из-за чего тревогу объявляли по всей территории Украины.