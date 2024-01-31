В части регионов Украины объявляли тревогу из-за угрозы баллистики. Карта

Утром 31 января в Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. "Покраснели" южные и центральные области нашего государства.

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Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Украинцев просят не пренебрегать угрозой.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – призывали там.

По состоянию на 9:00 тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

В 9:29 в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Напомним, в ночь на 31 января россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. В общей сложности враг применил 20 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 14 из них.

Ликвидация ударных дронов врага проходила также в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Кроме того, захватчики также запустили три баллистических ракеты "Искандер".

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове в результате атаки "Шахедами" есть попадания. Враг атаковал жилые районы, там вспыхнули пожары.

А в Николаевской области захватчики попали по сельхозпредприятию и магазину: ранен гражданский охранник.