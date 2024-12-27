Ситуация сложная и напряженная: в Генштабе доложили, что происходит на фронте 27 декабря

С начала суток пятницы, 27 декабря, на фронте в Украине произошло сто боевых столкновений. Ситуация остается сложной и напряженной.

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Враг, несмотря на тяжелые потери, которые наносят ему украинские защитники, продолжает попытки прорвать оборону. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, такие как Порозок, Семеновка, Тимофеевка, Великий Прикол и Турья.

Из РСЗО враг ударил по Великой Писаревке. Кроме этого, оккупанты нанесли авиационных ударов КАБами по Осоевке и Угроедам, а также неуправляемыми авиаракетами били по Александровке и Поповке.

Какая ситуация на линии боевого столкновения 27 декабря

На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали оборонительные рубежи ВСУ в районе Волчанска, идет бой. Вражеская авиация ударила неуправляемыми авиационными ракетами по Ветеринарному и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг при поддержке штурмовой авиации дважды активно шел на позиции наших подразделений в районах Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, бои по состоянию на 16:00 продолжаются.

На Лиманском направлении армия РФ совершила 17 атак на позиции вблизи Первомайского, Новоегоровки, Надии, Тернов, Торского, Заречного, Дибровы и в Серебрянском лесу. Пять боев продолжаются.

На Северском направлении враг дважды пытался продвигаться в районе Белогоровки и в направлении Выемки, получили отпор.

На Краматорском украинские воины отразили два штурмовых действия вблизи Часового Яра.

На Торецком оккупанты пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отразили четыре атаки. Одно сражение продолжается, говорится в сводке.

На Покровском направлении агрессор с начала суток уже предпринял 34 попытки потеснить защитников Украины с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Проминя, Воздвиженки, Лысовки, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Новоелизаветовки, Нововасильевки и Волкового. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 25 атак противника. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении идут бои вблизи Петропавловки, Славянки, Дачного и Курахово. По уточненной информации, отбиты девять атак, три на 16:00 продолжаются.

На Времовском направлении продолжаются четыре боестолкновения, в целом враг семь раз атаковал вблизи Константинопольского, Разлива, Нового Комара и Новодаровки, кроме того, нанес авиаударов КАБами по Константинополю, Алексеевке и Зеленому Полю.

На Курщине Силы обороны Украины отразили 11 наступательных действий захватчиков, шесть боев продолжаются. Также авиация РФ нанесла пять ударов девятью КАБами по своей территории.

На другим направлениях без особых изменений, сообщили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 декабря в Силах обороны юга Украины рассказали, что оккупанты России пытались высадиться на остров Казацкий на Днепре вблизи Новой Каховки на Херсонщине. Попытка врага вышла провальной – украинские военные отбросили захватчиков, те понесли потери в технике, живой силе и плавсредствах.

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