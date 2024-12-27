Оккупанты пытались высадиться на остров Казацкий на Днепре, атака была отбита: Волошин рассказал о ситуации

Военные страны-агрессора РФ пытались осуществить высадку на остров Казацкий на Днепре, северо-восточнее Херсона. Защитники Украины отбросили противника – оккупанты понесли потери в технике, живой силе и плавсредствах.

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Об этом 27 декабря рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона. По его словам, армия РФ продолжает штурмовые действия и обстрелы на Приднепровском направлении.

"За минувшие сутки враг продолжал попытки высадиться на остров Казацкий, однако успеха не понес, понес потери и высадиться не смог. Несет потери в технике, в частности, в лодках, плавсредствах и личном составе", – сообщил Волошин.

Что касается Времовского направления, там было несколько меньше штурмов, однако не менее ожесточенных, чем раньше, добавил спикер.

По словам Волошина, российские захватчики пытаются идти на штурмы малыми группами пехоты при поддержке боевой техники, танков, авиации и БПЛА.

Так, сообщалось, что за прошедшие сутки на Времовском направлении были повреждены два танка россиян Т-64.

"Это говорит о том, что там это основной боевой танк армии. В России из Советского союза осталось таких моделей довольно немного, поэтому можно заключить, что Россия уже собирает эти танки там, где она может их найти", – сказал представитель Сил обороны юга.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг продолжает активно проводить воздушную и инженерную разведки, рассказал Волошин.

Также оккупанты готовят штурмовые группы для активизации в ближайшие сроки штурмов, обстрелов, ударов по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам вблизи линии фронта.

Всего за прошедшие сутки на поле боя на юге Украины было уничтожено почти 150 оккупантов, несколько единиц техники и танков.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 декабря Волошин рассказал, что враг каждый день по несколько раз пытается форсировать Днепр на юге Украины. Целью россиян является создание плацдарма на правом берегу реки.

25 декабря спикер Сил обоорны юга констатировал, что оккупанты пока не собрали достаточно наступательных сил для форсирования Днепра и взятия плацдарма. По словам Волошина, для возможного наступления на Херсон российские захватчики ищут слабые места в нашей обороне.

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