Россия поднимала в воздух МиГ-31К, в Украине объявляли масштабную тревогу

Днем в среду, 31 января, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая охватила все области. Причиной стал взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

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Об этом сообщили мониторинговые каналы. МиГ-31К является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.

Отмечалось, что был зафиксирован выход баллистики из Крыма в направлении Николаевской области.

В 12.39 Воздушные силы ВСУ объявили отбой угрозы по МиГу.

Напомним, утром этого дня в Украине уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. "Покраснели" южные и центральные области нашего государства. Украинцев попросили не пренебрегать угрозой.

Накануне россияне несколько раз за день обстреляли Харьков и район баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. По крайней мере, во время одной из атак враг вел огонь из оккупированной части Луганской области.

"Также повторно нанесли ракетный удар по населенному пункту Малоданиловской громады. Вероятно, применив Искандер-М", – сообщал вечером председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 января оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Их неприятель запустил с южного направления. В связи с этим в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

– Также вечером 30 января российские террористы атаковали центральную часть города Покровск Донецкой области. В результате обстрела повреждены 5 многоквартирных домов, 6 местных жителей получили ранения.