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Оккупанты ударили по Покровску на Донетчине, пострадали шесть человек. Фото

Марина Погорилко
War
2 минуты
561
Оккупанты ударили по Покровску на Донетчине, пострадали шесть человек. Фото

Поздним вечером 30 января российские террористы атаковали центральную часть города Покровск Донецкой области. В результате обстрела повреждены 5 многоквартирных домов, 6 местных жителей получили ранения.

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Об этом сообщила пресс-служба Покровской городской военной администрации. На утро 31 января контактный центр получил 40 заявок о повреждении жилья.

Оккупанты ударили по Покровску на Донетчине, пострадали шесть человек. Фото
Оккупанты ударили по Покровску на Донетчине, пострадали шесть человек. Фото
Оккупанты ударили по Покровску на Донетчине, пострадали шесть человек. Фото

В МВА напомнили, что Покровская громада уже 56 раз попадала под вражеские обстрелы, 7 из которых – только за последний месяц. Там отметили, что россияне не прекращают террор против мирных жителей, поэтому призвали граждан эвакуироваться в безопасные места.

Оккупанты ударили по Покровску на Донетчине, пострадали шесть человек. Фото

Напомним, 21 января Покровский район также оказался под вражеским огнем. Сейчас известно о двух погибших и троих раненых. Войска РФ ударили, вероятно, из РСЗО "Град" и ствольной артиллерии по Покровскому району.

Также 6 января россияне ударили ракетами С-300 по Покровскому и селу Ривне Мирноградской общины Донецкой области. В результате удара погибли 11 мирных жителей, среди которых пятеро – дети. В Ривне в одном доме погибла целая молодая семья с детьми и их родственники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 30 января россияне атаковали Харьковщину дронами-камикадзе "Шахед". В областном центре раздавались взрывы, есть попадание в район жилой застройки, в результате чего пострадали четыре человека – у них легкие ушибы и острая реакция на стресс.

– Также ночью оккупанты ударили по Донетчине и Херсонщине. В Мирнограде в Донецкой области ракетный удар захватчиков забрал жизнь мужчины, еще одна жертва в результате вражеской атаки есть в Авдеевке.

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