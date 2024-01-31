Оккупанты ударили по Покровску на Донетчине, пострадали шесть человек. Фото

Поздним вечером 30 января российские террористы атаковали центральную часть города Покровск Донецкой области. В результате обстрела повреждены 5 многоквартирных домов, 6 местных жителей получили ранения.

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Об этом сообщила пресс-служба Покровской городской военной администрации. На утро 31 января контактный центр получил 40 заявок о повреждении жилья.

В МВА напомнили, что Покровская громада уже 56 раз попадала под вражеские обстрелы, 7 из которых – только за последний месяц. Там отметили, что россияне не прекращают террор против мирных жителей, поэтому призвали граждан эвакуироваться в безопасные места.

Напомним, 21 января Покровский район также оказался под вражеским огнем. Сейчас известно о двух погибших и троих раненых. Войска РФ ударили, вероятно, из РСЗО "Град" и ствольной артиллерии по Покровскому району.

Также 6 января россияне ударили ракетами С-300 по Покровскому и селу Ривне Мирноградской общины Донецкой области. В результате удара погибли 11 мирных жителей, среди которых пятеро – дети. В Ривне в одном доме погибла целая молодая семья с детьми и их родственники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 30 января россияне атаковали Харьковщину дронами-камикадзе "Шахед". В областном центре раздавались взрывы, есть попадание в район жилой застройки, в результате чего пострадали четыре человека – у них легкие ушибы и острая реакция на стресс.

– Также ночью оккупанты ударили по Донетчине и Херсонщине. В Мирнограде в Донецкой области ракетный удар захватчиков забрал жизнь мужчины, еще одна жертва в результате вражеской атаки есть в Авдеевке.