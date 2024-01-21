Оккупанты обстреляли Донетчину: два человека погибли, есть раненые. Фото

Вечером, 21 января, русская армия обстреляла Покровский район в Донецкой области. На данный момент известно о двух погибших и трех раненых.

Видео дня

Об этом сообщает областная прокуратура. Войска РФ ударили, вероятно, из РСЗО "Град" и ствольной артиллерии по Покровскому району.

"В городе Курахово и Красногоровке под завалами разрушенных домовладений обнаружили тела 2 жителей - погибшим было 31 и 61 года", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, 2 жителя получили осколочные ранения в своих домах - это 70-летний пенсионер и юноша 19 лет, который вместе с родителями приехал проверить состояние дома, в котором они раньше проживали. Оба доставлены в больницу.

Еще одной пострадавшей оказалась 31-летняя жительница города Гирнык. Женщина как раз находилась за рулем автомобиля на автодороге в село Звездное, куда ехала навестить родственников. Рядом разорвался снаряд, и от взрывной волны она получила контузию.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что итоги контрнаступления ВСУ в 2023 году нельзя называть "катастрофой". Он также спрогнозировал, что Украине в дальнейшем удастся сдерживать Путина.

- Увлечение оккупантами села Крохмальное в Купянском районе Харьковской области - это штатная ситуация, когда одна из воюющих сторон пытается оттеснить другую. Сам населенный пункт, где раньше проживало около 50 человек, превращен в руины и значительных изменений для фронта не несет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!