'Продолжается дискуссия': у Байдена заявили, что в НАТО нет консенсуса по приглашению Украины

В США активно обсуждают элементы Плана победы, представленного президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако среди членов НАТО пока нет консенсуса относительно приглашения для Украины, что является одним из пунктов документа.

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Среди союзников по НАТО идет дискуссия о приглашении, но на данный момент нет консенсуса в этом вопросе. Об этом сказал высокопоставленный представитель администрации президента США на брифинге по визиту Джо Байдена в Германию, передает сайт Белого дома.

В то же время чиновник напомнил, что на саммите НАТО в Вашингтоне летом 2024 года все 32 союзника подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству.

"Поэтому вопрос в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса относительно следующих шагов", – сказал представитель администрации Байдена.

По его словам, есть определенные элементы Плана победы, которые США уже выполняют, они касаются "предоставления дополнительных военных возможностей".

"Некоторые элементы плана – это долгосрочные вещи, которые Украина хотела бы видеть в течение многих лет, возможно, даже десятилетий. Другие более краткосрочны, особенно в плане некоторых военных возможностей, которые они хотят обеспечить себе прямо сейчас. И некоторые из них мы уже, по сути, активно делаем. И поэтому это будет продолжающийся разговор", – сказал чиновник.

Цель Байдена, отметил он, поставить Украину в положение силы, чтобы она победила в этой войне. Но США не могут сделать это в одиночку, поэтому Байден призвал провести встречу в формате "Рамштайн" на уровне лидеров, которая состоится, скорее всего, в ноябре.

"Путин знает, что время не на его стороне, что время, по сути, на стороне Украины, и что мы будем стоять на стороне Украины и дадим ей то, что ей нужно для победы. И поэтому это очень важно для президента и, честно говоря, для всех нас здесь", – добавил представитель Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя План победы, представленный Зеленским, сказал, что Альянс использует любую возможность, чтобы помочь Украине.