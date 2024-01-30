По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' из Запорожского направления

Вечером вторника, 30 января, российские оккупационные войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Их неприятель запустил с южного направления.

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В связи с этим в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В частности, украинцев предупредили об угрозе БПЛА Запорожской и Днепропетровской областей.

"Ударные БПЛА типа "Shahed" с юга в направлении Днепропетровщины (Покровский район), курс северо-западный. БпЛА по направлению Днепра", – говорится в сообщении.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Харьковской и Донецкой областях. Там угроза связана с активностью вражеской тактической авиации в восточном направлении.

Следует отметить, что российские террористические войска второй раз за день обстреляли Харьковский район. После 16 часов несколько взрывов раздалось в пригороде областного центра.

За три часа до того, россияне также ударили ракетами по близкому пригороду областного центра. Зафиксирован прилет. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия продолжает модернизировать дроны-камикадзе Shahed для ударов по Украине. В частности, захватчики в очередной раз сменили боевую часть БПЛА. Теперь путинские террористы добавили в Shahed кумулятивный и воспламеняющий эффекты.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 января российские войска ударили по Донетчине и Херсонщине. В Мирнограде Донецкой области ракетный удар захватчиков унес жизни мужчины, еще одна жертва из-за вражеской атаки есть в Авдеевке. В Белозерской общине Херсонской области оккупанты убили мужчину в его собственном доме.

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