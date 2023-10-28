В Украине зафиксировали почти 100 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами, – Клименко

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину следователи зафиксировали уже более 98 тысяч военных преступлений оккупантов на территории нашей страны. Каждый военный России, который причастен к агрессии против украинского народа, должен понести наказание.

Такую информацию озвучил глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко на встрече с главами МВД стран Балтии, Польши, Венгрии, Финляндии и Норвегии в Вильнюсе 27 октября. Об этом проинформировали на сайте украинского ведомства.

Министр подчеркнул, что с первых часов вторжения российских войск в Украину международные партнеры начали оказывать помощь, благодаря чему нашей стране удалось выстоять.

Клименко рассказал, что Национальная полиция Украины создала базу "Военный преступник". В нее уже внесли данные о 240 тысячах оккупантов, участвующих в войне против Украины.

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Министр внутренних дел добавил, что в Украине уверены: каждый, кто причастен к преступлениям против украинцев, должны быть наказаны, и спокойной жизни для них не должно быть ни в одной стране мира.

"Благодарю наших литовских и польских партнеров за обучение украинских следователей и криминалистов и приобщение в составе Совместной следственной группы к сбору доказательной базы совершения военных преступлений РФ", – подчеркнул Клименко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ООН обнародовали детали отчета о преступлениях, которые военные российской армии совершают на временно захваченных территориях нашего государства. Там подтвердили, что захватчики незаконно "арестовывают" украинцев, пытают их и прибегают к убийствам и сексуальному насилию.

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