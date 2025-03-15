В Украине заканчиваются ракеты к системам противовоздушной обороны Samp-T: она обратилась к партнерам

Франция и Италия в свое время передали Украине две зенитные батареи комплексов Samp-T. Сейчас у них практически исчерпались запасы ракет Aster-30.

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Киев обратился к партнерам с просьбой о помощи с пополнением истощенных запасов. Подробности сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

"Две зенитные батареи Samp-T, которые Италия и Франция передали украинцам, практически исчерпали свой запас ракет. Поэтому вскоре их нельзя будет использовать. Уже несколько недель правительство Владимира Зеленского просит две страны прислать больше снарядов Aster-30. Их нужно не менее полусотни. Проблема в том, что итальянский резерв почти добился предельных уровней. Остатки ракет нужны для обеспечения защиты чувствительных целей на национальной территории", – пишет издание, отмечая, что ситуация с запасами во Франции несколько лучше, чем в Италии.

На этом фоне 14 марта министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Италию и встретился со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. В программе визита главы украинского оборонного ведомства – встреча с топ-менеджментом Eurosam, совместного предприятия, созданного итальянскими и французскими производителями ракет Aster-30.

Corriere della Sera также пишет, что в последнее время эксперты активно обсуждают производительность Samp-T, которая, как некоторые считают, значительно уступает американским системам Patriot. В частности, как писало издание Wall Street Journal, европейские системы испытывают "серьезные проблемы с идентификацией запущенных россиянами ракет", особенно во время массированных воздушных нападений.

Как бы там ни было, но, по данным Corriere della Sera, "украинцы сейчас стремятся как можно скорее восстановить свои запасы боеприпасов". Причина в том, что в условиях усиления Россией воздушных атак на Украину любая система ПВО – на вес золота.

Напомним, ранее стало известно, что министры G7 призвали Россию согласиться на прекращение огня, в случае отказа агрессору обещают новые санкции. Отмечается, что согласиться на перемирие РФ должна "на равных условиях и выполнять его в полном объеме".

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