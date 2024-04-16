В Украину вернули еще одного ребенка с временно оккупированной территории – Минреинтеграции

На свободную территорию Украины удалось вернуть еще одного ребенка, который два года прожил в российской оккупации в одном из сел в Запорожской области. 5-летний Максим наконец-то увиделся со своими родителями.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило об этом в Facebook 16 апреля. Ведомство помогло малолетнему выехать из ВОТ в сотрудничестве с общественным союзом "Украинская сеть за права ребенка".

Мальчик находился у бабушки с дедушкой в Запорожской области. Когда началось полномасштабное российское вторжение, село оккупировали войска РФ. Забрать сына родители не успели.

"Два года Максим прожил без родных людей. По соображениям безопасности, мама с папой не решались ехать за ним на временно оккупированную территорию. Бабушка также боялась вывозить внука, ведь почти в каждом селе стояли многочисленные российские блокпосты", – рассказали в Минреинтеграции.

В итоге мать мальчика обратилась на горячую линию Минреинтеграции 15-48. Представительница министерства Наталья Емец совместно с сокоординатором проекта "Путь домой" Анастасией Халиуловой разработали план действий и маршрут возвращения.

Ребенок уже вернулся к родителям. В мае Максиму будет шесть лет.

По состоянию на на 16 апреля 2024 года в рамках проекта "Путь домой" на территорию свободной Украины возвращено 86 детей.

Если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на ВОТ или территорию России, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Натальи Емец по номеру: (050) 562-03-13. Также можно обратиться на горячие линии:

– Минреинтеграция: 15-48;

– Национальное информационное бюро: 16-48.

Как писал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности Украины собрала доказательства причастности еще двух граждан нашей страны к депортации украинских детей из Николаевщины на территорию РФ. Лицам, которые работали на оккупационную "администрацию", заочно сообщили о подозрении.

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