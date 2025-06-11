Украина 11 июня вернула тела 1212 павших в боях с оккупантами воинов. Это защитники, погибшие на разных направлениях боевых действий на востоке и юге страны.

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Также удалось вернуть Героев, отдавших жизнь во время Курской операции. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших Защитников. Среди возвращенных "на щите" Защитников – павшие на Курщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине, в Запорожской области, на Херсонщине", – говорится в сообщении.

Вернуть останки воинов удалось благодаря совместным усилиям сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", – отметили в Координационном штабе.

Напомним, договоренности о возвращении тел погибших воинов (украинская делегация утверждала, что речь шла об обмене телами в формате "6 000 на 6 000", россияне же убеждали, что будут передавать останки "в одностороннем порядке") были достигнуты во время второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня.

А уже 6 июня российские Z-блогеры запустили фейк о якобы начале обмена телами погибших между РФ и Украиной. Некоторые из них утверждали, что, мол, Украина якобы отказалась забирать тела своих военных и "сорвала обмен".

Однако Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг ложь россиян и назвал их заявления манипуляцией. А начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что Россия играет в "грязную информационную игру", а репатриационные мероприятия состоятся тогда, когда их договорились провести и когда для них все будет готово.

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