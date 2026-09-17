В Украину вернули тела 252 погибших: Координационный штаб сделал заявление

В Украину по результатам проведенных репатриационных мероприятий вернули тела 252 погибших. По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим.

Видео дня

После завершения репатриации будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация тел. Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Новый этап репатриации

По информации Координационного штаба, тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Главные истории дня

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, осуществляющему перевозку репатриированных тел в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, в бою против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий из Ивано-Франковской области Роман Бабий. Жизнь воина оборвалась 15 сентября 2026 года. Свой последний бой мужчина провел в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в Краматорске Донецкой области российские оккупанты убили полицейского Андрея Балицкого. Жизнь мужчины оборвалась из-за удара российского дрона по служебному автомобилю. Андрей Балицкий получил смертельные ранения 14 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий из Тернопольской области Руслан Золотарь. Защитник проходил службу в составе 59-й отдельной механизированной бригады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!