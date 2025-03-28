Украина 28 марта вернула тела 909 своих погибших воинов, защищая родную землю. Большинство из них приняли последнее сражение на Донбассе.

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Часть защитников погибли также на Запорожье. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших Защитников", – говорится в сообщении.

Воины, возвращающиеся домой на щите, погибли на:

Кураховском направлении;

Покровском направлении;

⁠Бахмутском направлении;

⁠Угледарском направлении;

Луганском направлении;

Запорожском направлении.

Часть останков удалось вернуть из моргов на территории РФ.

"Павших Защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины. Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста", – отметили в Координационном штабе.

Там также выразили благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", – говорится в сообщении.

Напомним, 19 марта состоялся один из самых больших обменов военнопленных: Украина вернула из российского плена 197 защитников.

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