В Украину вернули тела тысячи человек, которые по утверждению России принадлежат украинским военнослужащим

В четверг, 9 апреля, Украине удалось вернуть тела 1000 погибших лиц при содействии Международного Комитета Красного Креста. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба Координационного штаба. Погибших идентифицирует Министерство внутренних дел Украины.

Что известно

Теперь, как сообщается, следователи совместно с экспертными учреждениями правоохранительного ведомства проведут судебно-медицинские экспертизы для идентификации погибших. После установления личностей погибших тела передадут семьям для достойного захоронения.

В процедуре принимали участие сотрудники Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других силовых и оборонных структур.

Также украинская сторона выразила благодарность Международному Комитету Красного Креста, личному составу Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС ВСУ.

Напомним, последний раз, в рамках репатриационных мероприятий, в Украину вернули 1000 тел и останков. Это произошло зимой, 26 февраля этого года, а также 29 января.

Как писал OBOZ.UA, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объяснил, что враг намеренно усложняет идентификацию погибших украинских военных после возвращения на Родину. Россияне порождают хаос, смешивая тела российских военных с украинскими.

